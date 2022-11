Venezuela, Ucraina e Haiti tra i temi affrontati da Spagna e Stati Uniti

CARACAS – Il dialogo tra la delegazione del Governo Maduro e quella dell’Opposizione. È stato tra i temi esaminati dal ministro degli Affari Esteri spagnolo, José Manuel Albares, e il segretario di Stato americano, Antony Blinken, nel corso dell’incontro che si svolto a margine della riunione dei ministri degli esteri della NATO a Bucarest.

Il ministro Albares, sul suo Twitter, ha spiegato che durante il colloquio sono stati affrontati due temi di grossa attualità e interesse per Spagna e Stati Uniti: l‘”aggressione russa in Ucraina” e i “negoziati in Venezuela”. Stando a fonti del ministero spagnolo, i due ministri hanno analizzato le “prospettive” del dialogo che, tra dubbi e incertezze, ha per protagonisti le delegazioni del Governo Maduro e dell’Opposizione. Albares e Blinken hanno coinciso sulla necessità che il dialogo, ripreso dopo una lunga interruzione, sia “reale e fruttuoso”.

La delegazione del Governo Maduro e quella dell’Opposizione, rappresentata dalla Piattaforma Unitaria, avevano sospeso i negoziati nell’agosto del 2021. Ora, dopo un primo incontro, le delegazioni hanno raggiunto un accordo sulla protezione sociale. Ma il tema spinoso, quello su cui i negoziati si sono sempre insabbiati, è quello delle elezioni. L’Opposizione esige elezioni trasparenti e la libertà dei prigionieri politici. Spagna e Stati Uniti hanno accolto con cauto ottimismo la ripresa dei negoziati.

Il governo del presidente Sánchez ha celebrato l’accordo raggiunto. Considera che “migliorerà il benessere di migliaia di venezuelani”. Questa prima intesa permetterà di liberare i fondi bloccati allo Stato all’estero. E, attraverso le agenzie delle Nazioni Unite, destinarli a soddisfare le esigenze delle famiglie più povere, a migliorare le infrastrutture, e a riscattare e potenziare il sistema sanitario ed educativo.

Il Ministero degli Affari Esteri spagnolo, con un comunicato, ha incoraggiato “i negoziatori a continuare lungo questa strada”. Ha anche suggerito di “includere nei loro colloqui questioni politiche fondamentali per la coesistenza”. L’obiettivo finale dei negoziati è quello di promuovere le condizioni per lo svolgimento di elezioni libere, trasparenti ed eque in Venezuela.