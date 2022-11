El teletrabajo sigue sin convencer en España

MADRID – “El teletrabajo es una realidad, no habrá marcha atrás”. Es lo que se decía cuando, en el pico de la pandemia, muchas empresas decidieron permitir a sus empleados que realizaran el trabajo desde su casa. Y es que no quedaba otra. Para las que podían, era la alternativa que permitía hacer frente a las consecuencias del lockdown decidido por el gobierno. Ahora, la realidad parece desmentir a quienes aseguraban que el trabajo a distancia, a través de los sistemas informáticos y telemáticos, “había llegado para quedarse”. La “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares”, realizada por el Ine, demostraría justo lo contrario: a lo largo de este año tal sólo 3,3 millones de personas, apenas el 14 por ciento de la población empleada, habría teletrabajado. Decimos, se habría registrado una caída de 3,6 puntos respecto del año anterior. De acuerdo con los encuestados, la mayoría, alrededor del 67 por ciento, no lo habría hecho porque la empresa no se lo habría permitido.