Un giocattolo per ogni bambino

MADRID. – Anche quest’anno gli organizzatori de La Fiesta del Niño, stanno rivolgendo un appello per chiedere a tutti di contribuire alla raccolta di giocattoli da donare ai più piccoli che vivono in situazioni precarie.

Fortemente voluta dal fondatore della compagnia Padula & Partners, Euprepio Padula, e realizzata in collaborazione con l’associazione Mensajeros de la Paz fondata da Padre Àngel, questa campagna, iniziata vent’anni fa, ha come scopo quello di permettere a tutti, bambine e bambini, qualunque sia la condizione economica in cui versano le loro famiglie, di trascorrere un Natale e una Befana felici, proprio come i loro coetanei che vivono in situazioni più agiate.

Per contribuire a rendere il Natale e la Befana una Festa per tutti basta donare uno o più giocattoli, per bimbe e bimbi tra i 3 e i 12 anni, nella Chiesa di San Antón (Calle Hortaleza 63).

Un piccolo gesto di solidarietà che porterà un raggio di luce anche nelle esistenze più buie.

Riscoprire la forza della solidarietà è l’unico cammino che può permettere agli esseri umani di combattere solitudine e avversità, paure e disagi. La speranza è che, questo piccolo gesto, assaporare l’allegria di scegliere un regalo pensando alla gioia di chi lo riceverà, ci aiuti a uscire dal nostro guscio egoistico, a vedere davvero le altre persone e non soltanto a rivolgere loro uno sguardo distratto, a capire e condividere.

Regala anche tu uno o più giocattoli e portali nella Chiesa di San Antón prima del 23 dicembre. Nel pacco dono bisogna scrivere: “La Fiesta del Niño (Euprepio y Padre Àngel).