Il 12 dicembre nuovo webinar del Comites Londra sul multilinguismo (audio notizia)

Il prossimo 12 dicembre sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comites di Londra verrà trasmesso il terzo webinar sul Multilinguismo.

Questa volta la relatrice sarà la dottoressa Giulia Pepe, ricercatrice in Sociolinguistica alla University of Westminster e docente di lingua italiana. In questo appuntamento, verranno affrontate le questioni legate al sistema scolastico inglese e si spiegheranno cosa sono e come funzionano agli esami per il Diploma di scuola secondaria inglese e A-Level e come preparare i ragazzi di origine italiana.

La partecipazione è gratuita, basta registrasi.

Redazione Madrid