Il Concerto di Natale del Comites a Montecarlo con l’Orchestra Filarmonica di Lucca (audio notizia)

Il 10 dicembre l’Orchestra Filarmonica di Lucca si esibirà per il Concerto di Natale, organizzato dal Comites del Principato di Monaco, all’Espace Leo Ferré, un’iniziativa che mancava da quasi tre anni. Il Concerto sarà soprattutto un omaggio all’opera artistica del Maestro Giacomo Puccini.

Il presidente del Comites, Ezio Greggio, esprime soddisfazione per questa iniziativa: ” Con i membri del Comites, stiamo facendo tutto il necessario affinché il Concerto di Natale sia un successo. Sarà un momento importante, perché ci offrirà l’occasione di ritrovarci finalmente con tutti gli italiani e con le istituzioni monegasche.”

Per l’occasione, l’ingresso è libero sia per tutti i residenti a Monaco, sia per chi desidera assistere al concerto, fino a raggiungimento del limite dei posti disponibili.

Redazione Madrid