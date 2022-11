Mondiali: Casemiro porta il Brasile negli ottavi

ROMA. – E’ il Brasile, dopo i campioni in carica della Francia, la seconda nazionale già qualificata agli ottavi di finale di Qatar 2022. La Seleçao ci è riuscita battendo per la prima volta nella sua storia la Svizzera in una partita dei Mondiali. Nei due precedenti, nel 1950 e quattro anni fa in Russia, era finita in parità. Questa volta, invece, è arrivata una vittoria di misura, per 1-0, e più faticosa del previsto, frutto di un bellissimo gol di Casemiro che con questa gemma ha impreziosito una prestazione già da autore.

E’ lui, come peraltro accadeva anche nel Real Madrid, l’elemento fondamentale, ed equilibratore, di una squadra di giocolieri che a volte sembrano specchiarsi in loro stessi e magari divertirsi, e distrarsi, come quando cantano e improvvisano musiche da ‘pagode’ in ritiro.

Contro una Svizzera ben messa in campo e attenta in difesa, i brasiliani avevano segnato un’altra rete, che se concessa sarebbe stata la prima, con il funambolo Vinicius Junior, ma l’arbitro l’ha annullata per un fuorigioco di Richarlison, oggi rimasto a secco ma che ha provato a rimanere sempre nel vivo del gioco nonostante le ‘attenzioni’ riservategli dai difensori elvetici.

Deludente la prova di Paquetà, sostituito a inizio ripresa dal ‘ragazzo d’oro’ Rodrygo, talento uscito fuori dl fertile vivaio del Santos. Il ragazzino in un paio di circostanze ha provato qualche virtuosismo in tandem con il quasi coetaneo Vinicius (anche lui bersagliato dai falli, tanto Neymar era rimasto a vedere la partita in albergo) ma in qualche modo la Svizzera è riuscita a tamponare.

In questa partita in cui lo spettacolo l’ha fatto anche la ‘torcida’ (più composti, ma sorridenti alla fine, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo Fenomeno in tribuna) c’è stato anche un calo di illuminazione dello stadio 974, durato qualche secondo, ma che non ha placato il samba e la danze sugli spalti. Il volume è poi aumentato al momento del gol di Casemiro, arrivato proprio nel momento in cui la Svizzera stava prendendo coraggio e provava a farsi vedere più spesso dalle parti di Alisson, mentre Tite per cercare la vittoria aveva sostituito Richarlison e l’evanescente Raphinha con Gabriel Jesùs e Antony.

A sette minuti dal 90′ l’episodio decisivo: Vinicius e Rodrygo triangolano e il pallone arriva a Casemiro. Appena dentro l’area, il centrocampista ora al Manchester United spara un bolide di controbalzo, ‘spizzato’ di un soffio da Akanji: nulla da fare per l’ottimo Sommer. Poco dopo lo stesso Akanji interveniva alla disperata su Rodrygo, e impediva al Brasile di raddoppiare, regalando agli spettatori l’ultimo brivido di questa partita che, come già successo nella precedente esibizione della squadra ‘canarinha’, si è accesa nella ripresa dopo un primo tempo abbastanza noioso.

Ora la Seleçao è già agli ottavi, seppure non sia certa del primo posto: per ottenerlo le basterà pareggiare con il Camerun, mentre si preannuncia al calor bianco la sfida tra Svizzera e Serbia che ha significati non solo calcistici, anche se la federcalcio elvetica, per prevenire, ha già vietato a Xhaka e Shaqiri (oggi rimasto in panchina) gesti come il simbolo dell’aquila albanese.

E’ un Mondiale, meglio che gli animi si accendano solo per cose calcistiche, ma senza esagerare come hanno fatto oggi dei tifosi brasiliani venuti alle mani per dove appendere mettere uno striscione sugli spalti. Ora dovranno spiegare le rispettive ragioni alla polizia qatarina.

( di Alessandro Castellani/ANSA)