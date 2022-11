Presidente Mattarella in Svizzera: “Un Paese amico, ma rebus d’Europa”

BERNA. – Un Paese “amico, con il quale i legami sono fortissimi”, situato nel cuore dell’Europa eppure non membro dell’Unione europea. Sergio Mattarella visita la Svizzera dopo ben otto anni dall’ultima missione di un capo di Stato italiano, cioè Giorgio Napolitano nel 2014. Un arrivo molto atteso qui a Berna, prima tappa del suo viaggio che si concluderà mercoledì a Zurigo per una visita ad alto tasso di tecnologia al Politecnico.

Nei colloqui si parlerà molto di Europa e, certo, anche delle ottime relazioni bilaterali tra due Paesi che condividono quasi 750 chilometri di confine con un esercito di lavoratori italiani trans-frontalieri che lo attraversano ogni giorno per lavorare nella Confederazione. Ma la collocazione della Svizzera in Europa rimane un rebus ed è tutt’oggi un tema caldo anche per la Commissione europea che vorrebbe regolare i rapporti di cooperazione attraverso un accordo quadro ben strutturato.

Ma il governo elvetico non può non tenere conto delle forti sensibilità autonomiste e neutraliste dei suoi cittadini e preferisce un avvicinamento a Bruxelles molto più graduale, attraverso una serie di accordi tematici. Una strada che, come è facile comprendere, è più lenta e laboriosa rispetto a quella di un accordo quadro. Certamente il presidente Sergio Mattarella parlerà molto di Europa nei suoi colloqui a Berna cercando di capire quali meccanismi costruire per avvicinare sempre più la Confederazione alle istituzioni dell’Unione europea.

Il capo dello Stato potrà toccare con mano alcuni progressi compiuti dalla Confederazione elvetica rispetto al sofferto processo d’integrazione, da sempre visto con sospetto da un’ampia fetta dei suoi cittadini strategicamente ancorati al concetto di neutralismo. Sul fronte dell’accordo bilaterale sule tasse dei trans-frontalieri, dopo anni di tensione oggi la situazione si è rasserenata con l’accordo raggiunto in materia fiscale. Ora, secondo questa intesa, i nuovi lavoratori che attraversano quotidianamente il confine dovranno pagare le tasse in Italia mentre resta il precedente regime per i trans-frontalieri di lunga data.

Il presidente Mattarella si potrà comunque presentare nei suoi colloqui con un segnale di apertura visto che recentemente il Consiglio dei ministri ha deliberato il via libera all’accordo che ora passa all’esame del Parlamento. E la Svizzera, che lo ha già ratificato, si attende una risposta celere dalle Camere. Si ipotizza che il Parlamento possa vararlo entro il prossimo marzo.

Dopo gli incontri istituzionali a Berna, dove avrà un colloquio con il presidente federale Ignazio Cassis, Mattarella si sposterà, mercoled’ 30 novembre, a Zurigo. Al Politecnico federale, uno dei più importanti centri universitari di ricerca al mondo, potrà assistere all’illustrazione di una serie di progetti su ‘Tecnologia e innovazione’, ‘cultura, trasporto e stoccaggio della CO2’, ‘biomarcatori per la diagnosi del Parkinson’, ‘test Pcr veloci, affidabili e a prezzi accessibili’.

(dell’inviato Fabrizio Finzi/ANSA)