Naciones de UE en Venezuela apoyan DDHH con activismo cultural

CARACAS – En el marco de los 16 Días de Activismo por los Derechos Humanos en Venezuela, desde el 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos), la Unión Europea en Venezuela y sus estados miembros, desarrollarán una agenda cultural en la que estarán las Embajadas de Alemania, España, Francia, Países Bajos y Suiza, así como diversas organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo es compartir con el público actividades que inviten a reflexionar sobre este mediante proyecciones de cine, cortometrajes, deporte y foros.

Para la ocasión se prepararon vídeos contra la violencia hacia las mujeres, con la participación de los Embajadores y Encargados de Negocios europeos en Venezuela en donde intervienen representantes de Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y la Unión Europea, quienes recorren lugares emblemáticos de la capital como Petare, San Agustín, el Teatro Teresa Carreño, la Universidad Central de Venezuela o Chacao.

La consigna en común para todos y a través de diferentes idiomas, todos se expresan, para decir “Basta ya” a la violencia contra las mujeres.

En la campaña participan damas destacadas y anónimas, como son la directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, Elisa Vegas; la cantante Betsayda Machado; la abogada y activista Tamara Adrián, o la periodista Caterina Valentino. Lo hacen acompañadas de las jóvenes Ányela Mata, Alay Martín, Ennis Díaz, Camila Valentina Louisy Salgado y Daisy de Suárez.

16 días de activismo

Loa 16 días de activismo comenzar con el Encendido del obelisco en la Plaza Francia de color naranja, organizado por CEPAZ, la Red Naranja y la UE el pasado 25 de noviembre.

El domingo 27 se llevó a cabo en los Próceres la 5ta Carrera de la UE Contra la Violencia hacia la Mujer y el lunes 28 la Embajada de Suiza organizó un cine foro sobre el cortometraje “Recuérdate de ayer”, en el Centro Cultural Chacao con la participación de Cofavic y Voces Vitales Venezuela.

Para el 30 de noviembre la Embajada de España hará una proyección de cinco cortometrajes contra la violencia de género y un cine foro en el Trasnocho Cultural a las 6:00 pm con acceso libre.

El 7 de diciembre bajo la organización de la Embajada de Países Bajos, tendrá lugar de 2:00 a 4:00 pm un debate sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela y a las 5:00 pm se proyectará el documental “Monumento de Orgullo” en la Universidad Metropolitana.

El 8 de diciembre será la clausura y premiación del concurso de cortometrajes Cortoscopio de la UE en el Trasnocho Cultural a partir de las 6:30 pm.

Finalmente, el 9 y 10 de diciembre se realizará la Feria del Libro Independiente y en DDHH que organiza Provea, con el respaldo de la Embajada de Alemania en el Centro Cultural Chacao de 9:00 am a 7:00 pm.

Como parte de las actividades enmarcadas en el activismo, se suma la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos “Miradas Diversas”, organizado por el Circuito Gran Cine entre el 1 y 11 de diciembre, en alianza con (Provea), Movies that Matter (Reino de los Países Bajos), People In Need, la Delegación de la Unión Europea, la Embajada de Francia y la Red de Festivales Internacionales de Cine de DDHH.

La programación completa está disponible en el Instagram @UEenVenezuela y redes sociales de las diversas Embajadas y organizaciones

Redacción Caracas