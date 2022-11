Baseball: fari puntati sullo stadio Universitario per il “Festival del Jonrón Pepsi”

CARACAS. – Ormai ci siamo, mancano poche ore per il “Festival del Jonrón Pepsi”, evento che raduna i migliori “slugger” della “Liga Venezolana de Beisbol Profesional” (LVBP). Oggi, dalle 18:00 (ora di Caracas) si accenderanno i riflettori dello stadio Universitario per questa attesissima sfida quando i tifosi potranno di intonare il grido di “¡Jooooonrón! ed incitare i propri beniamini. In questo 2022, il “Festival del Jonrón Pepsi” festeggia la 20esima edizione.

I convocati a darsi battaglia a suon di fuoricampo sono: Ronald Acuña Jr., José Altuve, William Contreras, Willson Contreras, Eduardo Escobar, Eugenio Suárez, Gleyber Torres e Juan Yépez.

Nell’albo d’oro di questa manifestazione troviamo che Eliezer Alfonso con tre titoli (2004, 2006 e 2010) é il massimo vincitore, alle sua spalle Miguel Cabrera (2005 e 2012), Carlos González (2015 e 2016) e William Contreras (2020 e 2021). La lista la completano “peloteros” del calibro di: Melvin Mora (2000), Alex Cabrera (2002), Luis Raven (2003), Pablo Sandoval (2008), Bob Abreu (2009), Luis Jiménez (2011), Mario Lisson (2014), Willson Contreras (2017) e lo statunitense Delmon Young (2018). Come piccola curiositá, Young é l’unico giocatore non venezuelano ad aver vinto questa gara.

Come accade in ogni edizione del “Festival del Jonrón Pepsi” oltre allo spettacolo che ci regaleranno i giocatori sul diamante con i loro homerun, ci saranno cantanti ed altre attività per i tifosi che si recheranno presso lo stadio Universitario della città di Caracas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)