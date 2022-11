Qatar 2022, il primo mondiale senza il recordman Helly Garagozzo

CARACAS. – Il mondiale Qatar 2022 sarà ricordato per diversi motivi: il primo disputato in un paese arabo, il primo disputato a stagione in corso, per il record di Cristiano Ronaldo (il primo calciatore ad aver segnato in 5 mondiali), per il primo gol del bomber Robert Lewandowski in una kermesse iridata, per il ritorno di un arbitro venezuelano ad un mondiale (Jesús Valenzuela).

Ma sopratutto per essere il primo dopo tanti anni senza un personaggio di lusso: l’imprenditore italo-venezuelano Helly Garagozzo. Il larense di origine italiana ha iniziato il suo lungo viaggio nei mondiale con Spagna 1982, sfortunatamente ci ha lasciato l’anno scorso e non ha potuto prolungare il suo primato. L’ultimo mondiale visto da Garagozzo é stato Russia 2018.

“In questi anni ho avuto la fortuna di aver visto dal vivo la famosa “La Mano de Dios” ed il cosiddetto “gol del secolo”, di questo ho anche un video che ho registrato dagli spalti. Posso vantarmi di aver assistito alle due finali che si sono decise ai rigori: Brasile-Italia nel mondiale Usa ’94 e Francia-Italia nel 2006 a Berlino. Ho avuto la fortuna di vedere due finali in secoli diversi quella di Francia 1998 e Corea-Giappone nel 2002” ci confessava durante un’intervista telefonica nel 2018.

Garagozzo ha percorso 225.669 chilometri, distanza che equivale a 5,5 volte il giro della terra. Ha visitato 51 stadi e 65 città. “Ho visto giocare 40 dei migliori 100 giocatori della storia del calcio. In questa mia esperienza ho visto giocare 56 delle 77 nazionali che hanno partecipato nella kermesse iridata”.

L’imprenditore italo-venezuelano ci raccontò i suoi viaggi: “Per Messico 86 non ci sono stati problemi. In Italia ’90 ero in viaggio di nozze con mia moglie. Ad USA ’94 e Francia ’98 sono sempre andato con lei”.

Nel 2002 il suo primato rischiò di interrompersi, ma grazie all’intervento di un’amica che lavorava nella Federación Venezolana de Fútbol riuscì a volare in terra asiatica.

Il barquisimetano durante il suo girovagare per il mondo ha visitato città come Tokio, Parigi, Roma, Madrid, Johannesburgo e Rio de Janeiro. Ha assistito a 7 finali del campionato del mondo, quest’impresa gli é valso un altro riconoscimento dai Guinness dei primati. Sfortunatamente, il fato non gli ha permesso prolungare il primato.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)