Santa Cruz busca retornar a la calma tras paro en Bolivia

LA PAZ – El departamento de Santa Cruz en Bolivia retornaba a la calma este lunes, tras un mes de paro indefinido por la realización de un censo, que sin embargo dejó tensiones en el ambiente político. La Iglesia celebró el fin de la huelga y formuló un llamado a sectores que promueven el conflicto.

“No deberíamos ver persona diciendo que son traidores, que no se ha cumplido lo que se ha pedido. Creo que si se trata de trabajar por todos no hay nadie traidor. Si han puesto el esfuerzo que corresponde, entonces no debería haber traidores, debería haber agradecimiento por el esfuerzo que hizo todo el departamento”, afirmó el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue.

El prelado se refirió así, sin mencionarlo, al ex presidente boliviano Evo Morales, quien calificó de “traidores” a los diputados que aprobaron el proyecto de ley de censo que puso fin a un paro de 36 días este fin de semana.

“La ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha”, dijo Morales en las redes sociales y denunció que el acuerdo fue “aprobado a pedido de esos golpistas” de la comunidad de Santa Cruz. “Eso no es renovación, eso se llama traición”, remató.

La Cámara de Diputados aprobó el sábado el proyecto de ley de censo con 91votos a favor, 25 en contra y tres en blanco, lo que representa más de dos tercios de los 119 diputados.

EL texto legislativo fija la realización del censo para el 23 de marzo de 2024 y garantiza la aplicación de sus resultados para la redistribución de recursos y escaños legislativos y la “elección de 2025”.

Tras el acuerdo, los líderes cruceños anunciaron una tregua. “Hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia”, anunció el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

El proyecto de ley deberá ahora ser aprobado en el Senado, en medio de resquemores sobre su correcta aplicación que supone el aumento de recursos y de los escaños en el congreso para la región.

Monseñor Leigue hizo votos por un final del conflicto: Hay que seguir adelante. Ánimo, no clavemos la cabeza, no digamos que estamos derrotados, confiemos en Dios y en nuestras autoridades, y este paso que se ha dado no vuelva atrás y continúe avanzando más por el bien de todos”.

De su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró este lunes que no habrá impedimentos para la promulgación de la Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, aprobada por los Diputados.

“Nosotros no vamos a inviabilizar la promulgación de una ley siempre y cuando no vulnere las competencias del Órgano Ejecutivo”, señaló Prada en rueda de prensa.

Además de la ley del censo, los líderes políticos y civiles de la rica región de Santa Cruz anunciaron la integración de una comisión de notables que trazarán una ruta hacia la autodeterminación de ese departamento, para establecer una nueva relación con el Gobierno Central, como se aprobó en un multitudinario cabildo realizado el pasado 13 de noviembre.

Redacción Caracas