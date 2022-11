Baseball: Altuve e Arraez ricevono il Premio Luis Aparicio

CARACAS. – Nella splendida location del “Centro Empresarial Polar di Caracas” si é svolta la cerimonia della 19esima edizione del “Premio Luis Aparicio” che in quest’occasione ha visto premiati i “peloteros” José Altuve e Luis Arraez. Va ricordato che questo premio viene assegnato ogni stagione al miglior giocatore venezuelano della Major League Baseball.

Arráez, é stato il miglior battitore dell’Amarican League, mentre José Altuve ha vinto le World Serie con i Houston Astros.

“Questo premio significa tanto per me. Luis (Aparicio, n.d.r.) é l’unico venezuelano nella Hall of fame, anche se un altro sicuramente entrerá a farci parte: vi parlo di Miguel Cabrera” – ha dichiarato Altuve ai media, aggiungendo – “Il riconoscimento mi ha preso di sorprtesa, Arraez é stato il miglior battitore dell’American League, io ho fatto il tifo per lui fino alla fine. É stato un rush finale molto combattuto, ma lui é riuscito a spuntarla”.

Per “Astroboy” quest’ultimo 2022 é il suo quarto “Luis Aparicio”, mentre Luis Arraez é alla prima volta.

“Come tutti i bambini venezuelani io ho visto gli inizi di José Altuve. Lui é un grande pelotero, che tutti i venezuelani ammiriamo anche fuori da campo. Io gli sono molto grato” – ha confessato Arraez nella conferenza stampa, aggiungendo – “Lui é stato uno dei primi che mi ha chiamato dopo il mio esordio in Major, fu una grande emozione”

Come negli anni scorsi i riconoscimenti sono stati consegnati da Ángel Bravo (grande amico di Luis Aparicio) accompagnato da Mikel Pérez (presidente di Line Up e creatore del Premio Luis Aparicio) e Lorenzo Mendoza (presidente di Empresas Polar).

Ci sono state due menzioni onorifiche Carlos Torres (primo umpire venezuelano in una gara delle World Series) e uno postumo a César Tovar (che recentemente é entrato nella Hall of Fame dei Minnesota Twins) che é stato ricevuto dalla figlia Ariagnny Tovar. Mentre Ronald Acuña jr e Miguel Cabrera non hanno potuto assistere all’evento.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)