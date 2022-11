Baseball: la LVBP annuncia squalifiche dopo incidenti in campo tra Tiburones e Caribes

CARACAS. – Il 19 novembre nello stadio Alfonso “Chico” Carrasquel durante la sfida tra Tiburones de La Guaira e Caribes de Anzoátegui, c’é stata una scazzottata che ha coinvolto diversi giocatori tra cui Asdrubal Cabrera e Carlos Castro che sono stati i primi a scambiarsi qualche pugno. Di seguito è stato un parapiglia generale coinvolgendo altri “peloteros”.

Dopo aver studiato attentamente il referto arbitrale, la “Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional” ha diramato un comunicato annunciando la lista dei giocatori squalificati. In attesa del giudizio le squadre avevano preventivamente messo fuori rosa i peloteros involucrati.

Il lanciatore Edubray Ramos (Tiburones) é stato squalificato per 40 gare e dovrà pagare una multa di 500 dollari o l’equivalente in bolívares. Dal canto suo, l’infilder Asdrúbal Cabrera (Anzoátegui) dovrà scontare una sanzione di 35 giochi e pagare una multa simile a quella di Ramos.

Gli altri giocatori sanzionati sono il dominicano Carlos Castro (La Guaira), per otto gare ed una multa di 400$; Wilfred Astudillo (Anzoátegui) per sei incontri e una multa di $400; Franklin Barreto (La Guaira) per 4 gare e una multa di $300; il colombiano Jasier Herrera (La Guaira) per 4 gare e una multa di $300; Carlos Sánchez (La Guaira) per due gare e una multa di $300; Williams Ramírez (La Guaira) per due gare e una multa di $300; José Torres (Anzoátegui) per 4 gare e una multa di $300; e Jean Toledo (Anzoátegui) per due gare e una multa di $400.

Le squadre hanno 24 ore per fare ricorso presso la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)