Proteste, congressi, meeting: i partiti mettono il piede sull’acceleratore

MADRID — Atti rivendicativi, proteste, meeting, manifestazioni di piazza: i partiti spagnoli mettono il piede sull’acceleratore e si preparano per un weeend che si preannuncia specialmente vivace dal punto di vista delle attività politiche a Madrid. Tutte le principali formazioni del Paese saranno impegnate in eventi ampiamente pubblicizzati negli ultimi giorni, mentre le strategie elettorali di ognuna delle opzioni in campo entrano nel vivo in vista di un intenso ciclo elettorale.

A dare il via alle danze sarà Podemos (uno dei partiti al governo): a partire dalle 11, la ministra dei Diritti Sociali e segretaria generale Ione Belarra, la ministra delle Pari Opportunità Irene Montero — vittima in settimana di gravi insulti di carattere personale da parte della deputata di Vox Carla Toscano — e altre donne saranno protagonista di un atto politico presso il Circolo delle Belle Arti di Madrid.

Un’ora più tardi, prenderà il via presso il Polideportivo Antonio Magariños un evento organizzato dal Partito Popolare, intitolato “In Difesa di un grande Paese”: l’obiettivo principale è prostestare contro alcune delle ultime misure del governo, come la riforma per ridurre le pene associate al reato di sedizione e la legge del “solo sì è sì”. È prevista, secondo l’agenda del partito, la presenza del leader Alberto Feijóo e della presidente regionale di Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Domenica, invece, sarà la volta di Vox, che ha convocato i propri militanti a partecipare a una manifestazione in Piazza Colón. “Sánchez vattene adesso”, è lo slogan scelto per annunciarla.

Nel frattempo, sia domani sia il giorno successivo continueranno i lavori del congresso dell’Internazionale Socialista, a cui partecipa il PSOE e da cui il premier Pedro Sánchez è appena stato designato come nuovo leader.

Tutti questi appuntamenti di partito arrivano a un anno dalla fine della legislatura in corso e a sei mesi esatti da una “super-domenica” elettorale in programma a fine maggio, con regionali e comunali previste in quasi tutto il Paese.

Redazione Madrid